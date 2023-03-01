За шахрайство судитимуть рівнянина, який безоплатно проживав у готелі та харчувався у кафе

Слідчі Рівненського РУП закінчили досудове розслідування за фактом шахрайства, вчиненого повторно, за частиною 2 статті 190 КК України та за погодженням із прокуратурою скерували кримінальне провадження із обвинувальним актом відносно 36-річного жителя Рівного до суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 листопада минулого року зловмисник оселився в одному з готельно-оздоровчих комплексів в обласному центрі та не розрахувався за проживання та харчування на загальну суму 13 178 гривень.

Окрім того, 14 грудня він «заїхав» в іще один рівненський готель, де замовляв спочатку в діючому при ньому ресторані, а потім із сусіднього закладу їжу в номер. Працюючи за старою схемою, не оплатив за харчування майже 6400 грн, а за проживання — 4892 грн.

Таким чином, загальна сума завданих збитків становить майже 25 тисяч гривень. Відомо, що відносно зловмисника у суді розглядається провадження за скоєні крадіжки. Втім, це не стало йому на заваді, аби продовжити свою протиправну діяльність.

Слідчі зібрали достатньо доказів та повідомили йому про підозру у чотирьох фактах шахрайств, вчинених повторно.

Обвинувачений свою вину визнає, пояснює, що хотів «хорошого» життя та зобов’язується відшкодувати збитки.

Максимальне покарання, яке можу йому загрожувати — до трьох років з ґратами.

Відділ комунікації поліції в рівненській області