В Умані викрили шахрая, який продавав неіснуючі автозапчастини та підміняв товари на пошті

Чоловік отримував кошти за неіснуючі товари та витрачав їх на власні потреби. Слідчі за двадцятьма фактами повідомили зловмиснику про підозру. Триває слідство.

Поліцейські відділу кримінальної поліції Уманського районного управління поліції викрили зловмисника, який вирішив «заробити» на довірливих покупцях. Ним виявився раніше судимий за аналогічні злочини 29-річний житель міста Умань. Фігурант ошукував громадян в Інтернет-мережі, які хотіли придбати автозапчастини. Окрім того, у ході оперативних заходів поліцейські встановили, що зловмисник двічі, оглядаючи посилки на відповідність, замінював золоті прикраси на схожі вироби з недороговартісного матеріалу.

Зловмисник в Інтернет-магазинах та соціальних мережах публікував оголошення про продаж запчастин до транспортних засобів. Отримував від потенційних покупців повну оплату та товар не надсилав. Поліцейські встановили двадцять осіб, яких ошукано на суму понад 100 тисяч гривень. Гроші уманчанин витрачав на власні потреби.

Слідчі розслідують кримінальні провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці, за усіма двадцятьма фактами, під процесуальним керівництвом Уманської окружної прокуратури порушнику оголосили про підозру. Поліцейські перевіряють чоловіка на причетність до подібних вчинених злочинів. Наразі підозрюваний за рішенням суду знаходиться у слідчому ізоляторі за раніше вчинені злочини.

Санкція статті передбачає штраф від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Сектор комунікації поліції Черкаської області