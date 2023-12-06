На Одещині правоохоронець з ознаками сп’яніння скоїв аварію, в якій травмувались пасажири, одному з них ампутовано ноги (фото)
Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом дорожньої пригоди поблизу села Єреміївка на Одещині, яка сталася 5 грудня за участі правоохоронця.
За попередніми даними слідства, правоохоронець перебуваючи за кермом з ознаками сп’яніння здійснив зіткнення з вантажівкою, що їхала в попутному напрямку. Внаслідок ДТП одному з пасажирів ампутовано ноги, а інший пасажир отримав численні переломи та садна. Обох травмованих було госпіталізовано.
На місце ДТП виїхали працівники Бюро. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 КК України.
Триває досудове розслідування.
Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.Tweet