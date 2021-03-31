Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом до травня

Київський апеляційний суд залишив під арештом ветерана АТО, музиканта Андрія Антоненка, який є фігурантом справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як відомо, 23 березня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи Андрію Антоненку (Riffmaster), дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь, яких звинувачують у вбивстві Шеремета.

Зокрема Антоненка залишили під вартою до 21 травня 2021 року. Варто зазначити, що він знаходиться під арештом уже більше року.

Адвокати Антоненка подали апеляцію на це рішення суду, проте вона сьогодні не була задоволена апеляційною інстанцією.

“Апеляційну скаргу захисника залишити без задоволення, ухвалу Шевченківського районного суду міста Києві від 23 березня, якою обвинуваченому Андрію Антоненку продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 21 травня 2021 року включно – без змін”, – йдеться в постанові суду.

Ухвала набуває чинності з дня оголошення, оскарженню не підлягає.

Варто зазначити, що на сьогоднішньому засіданні були присутні прокурори, сам Андрій Антоненко і його адвокати.

На початку засідання адвокат Станіслав Кулик подав клопотання до суду, щоб його підзахисному дозволили сидіти поруч із своїми адвокатами на час розгляду апеляції (а не в скляному боксі). Колегія суддів відмовила у задоволенні цього клопотання.

Адвокати наполягали на зміні або й повному скасуванні запобіжного заходу для Антоненка, оскільки для його застосування немає підстав.

Зазначалося, що музикант не збирається переховуватися від слідства чи суду, впливати на свідків та потерпілих у справі (як стверджує сторона обвинувачення – прокурор).

Також адвокати спростували заяви про “агресивну поведінку на адресу прокурора” з боку Антоненка (сторона обвинувачення стверджувала, що музикант начебто “вигукував на адресу прокурора образи та погрози”). Адвокати наголосили, що Антоненко не допускав порушення процесуальної поведінки під час засідання, а прокурор нікуди не скаржився за фактом нібито “погроз”, й “не передбачено позбавлення людини волі за образу прокурора”.

Адвокати наголошували, що у слідства немає доказів планування Антоненком втечі чи впливу на свідків, слідство (навіть “теоретичного обговорення втечі чи переховування”), інакше прокурор би це продемонстрував у суді.

Антоненка хотіли взяти на поруки ряд колишніх та діючих нардепів: Андрій Тетерук, Яна Зінкевич, Софія Федина, Михайло Бондар, Володимир Ар’єв, Ірина Фріз, Єгор Чернєв, підполковник Олексій Нікіфоров (керівниr Антоненка на військовій службі).

Проте це суд не переконало.