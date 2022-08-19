Двох мешканців Львова засуджено за розбійний напад у центрі міста

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Галицької окружної прокуратури міста Львова суд визнав винним двох мешканців Львова у вчиненні розбою ( ч. 2 ст. 187 КК України). Вироком суду кожному з них призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Встановлено, що пізно вночі на одній із центральних вулиць Львова двоє чоловіків та жінка напали на потерпілого. Вони побили останнього та забрали його сумку, в якій знаходились грошові кошти, документи та інші речі. Після чого фігуранти втекли із місця події.

Зазначимо, що відносно третьої співучасниці матеріали виділені в окреме провадження у зв’язку із оголошенням її у розшук.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури