Ексберкутівець та його дружина передавали ворогу інформацію про Сили оборони

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 53-річного чоловіка та його 54-річної дружини за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, придбання, носіння та зберігання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, ексспівробітник розформованого спецпідрозділу міліції «Беркут» та його дружина співпрацювали з російською спецслужбою. Зрадники збирали дані про місця розташування українських військових у Харкові.

Цю інформацію обвинувачені відправляли куратору через месенджер «Telegram». У подальшому ворог використовував ці дані для планування ударів по особовому складу українських оборонців та військової техніки.

Крім того, подружжя на виконання завдання куратора облаштувало сховище з бойовими гранатами в лісозмузі на околиці Харкова. Це було необхідно для підтримки ворожих ДРГ у разі їхнього прориву до обласного центру.

Ворожих агентів було викрито і затримано. На суд подружжя очікує, перебуваючи під вартою. Чоловіка і жінку судитимуть у Фрунзенському районному суді м. Харкова. Обвинуваченим загрожує довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура