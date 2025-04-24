На Львівщині під час конфлікту чоловік стріляв в автомобіль опонента і… сам отримав поранення

Попередньо правоохоронці встановили, що потерпілий стріляв по колесах вантажівки та рикошетом отримав поранення в ногу. Подія сталась під час конфлікту між ним та водієм автомобіля.

22 квітня близько 22.00 у Шептицькому районі неподалік села Лопатин між 58-річним місцевим мешканцем та водієм вантажного автомобіля MAN виникла словесна суперечка, яка переросла в конфлікт, під час якого місцевий житель пішов додому та повернувся з мисливською рушницею. Чоловік здійснив два постріли по колесах автомобіля, проте дріб рикошетом влучив йому в ногу.

За фактом слідчі відділення поліції №1 Шептицького районного відділу поліції, за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Лікарі надали підозрюваному медичну допомогу, загрози його життю немає. Зброю, з якої були здійснені постріли, правоохоронці вилучили.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області