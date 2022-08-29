Відправляв представникам фсб рф інформацію про українських військових – судитимуть мешканця Слов’янська
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно громадянина України за фактом поширення інформації про розташування іншого військового формування, за можливості його ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України, або її представникам (ч. 3 ст. 114-2 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2022 року мешканець м. Слов’янська співпрацював з представником фсб рф. Зокрема правопорушник, використовуючи месенджер, надсилав ворогу з власного телефону інформацію про розташування підрозділів Національної гвардії України на території міста.
У подальшому ці дані використовувалися загарбниками в ході ведення бойових дій проти українських захисників.
Наразі обвинувальний акт скеровано до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська.
Досудове розслідування здійснювалось СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 до 12 років.
Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратуриTweet