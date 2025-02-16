В результаті теракту в Миколаєві загинули військові Центру протимінної діяльності

Теракт в центрі міста стався 14 лютого.

“Жахливий теракт в Миколаєві забрав життя Вадима, Олени та Євгена. Наші колеги – військовослужбовці Центру Протимінної Діяльності”, – зазначається у повідомленні Ukrainian Demining Services .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Національного оператора протимінної діяльності Ukrainian Demining Services, Центр протимінної діяльності.

“З глибоким сумом та болем у серці повідомляємо про трагічну загибель трьох військовослужбовців Центру протимінної діяльності, які віддали своє життя, виконуючи свій військовий обов’язок перед Батьківщиною. Внаслідок жорстокого терористичного акту Україна втратила мужніх воїнів”, – зазначили у Центрі .

Вибух у Миколаєві

Вибух у центрі Миколаєва пролунав під час тривоги вдень 14 лютого. Майже одразу стало відомо, що він не був пов’язаний з обстрілом чи “прильотом”.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що вибух стався у центрі Миколаєва, поблизу закладу харчування. В поліції підтвердили вибух, додавши, що він стався на вулиці Пограничній.

Правоохоронці також зазначили, що, попередньо, двоє людей загинули, ще 8 отримали поранення.