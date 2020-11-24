У Мукачеві повідомили про підозру шахраю, який збував фальшиві гроші

Поліцейські Мукачева проводять досудове розслідування у справі за фактом шахрайства та збуту фальшивих грошей жителем міста. Після надходження вже першого звернення про розрахунок підробленими купюрами поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Під час документування злочину працівники поліції встановили причетність до злочину 32-річного раніше судимого мукачівця. Наразі з’ясовано, що чоловік щонайменше тричі використовував фальшиві купюри у магазинах міста. Купюрами номіналом 1000, 500 та 100 гривень він оплачував покупки у магазинах одягу, продовольчому супермаркеті, а також за «сувенірні» купюри придбав пневматичний пістолет.

Слідчі у ході розслідування справи вилучили усі фальшиві гривні. Як з’ясувалось, на частині купюр був відсутній серійний номер, інші-містили надпис «сувенір».

Також поліцейські перевіряють чоловіка до вчинення подібних шахрайських дій на території Свалявщини.

Станом на сьогодні, слідчі поліції повідомили про підозру жителю Мукачева за ч.2 ст. 190 (Шахрайство) та ч.1,ч.2 ст.199 (Виготовлення, зберігання, придбання або збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України. Походження підроблених гривень поліцейські встановлять в ході слідства.

На період досудового розслідування підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області