Ексберкутівцю заочно винесли вирок за створення шпигунської мережі

Колишнього співробітника розформованого спецпідрозділу міліції «Беркут» Валерія Астахова винзнали винним у державній зраді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 8 травня.

За даним СБУ, після окупації Криму в 2014 році Астахов перейшов на бік ворога і вступив до лав підконтрольного російській спецслужбі угруповання «Євпаторійська рота народного ополчення».

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022-му Астахов за дорученням ФСБ РФ створив агентурну мережу. Завербовані громадяни України надсилали Астахову інформацію розвідувального характеру щодо місцезнаходження ЗСУ.

Так, у липні 2022-го один із агентів повідомив Астахова, що на солевих шахтах у Соледарі перебувають українські військові. Цей же коригувальник надіслав географічні координати Краматорської районної лікарні і позначив на карті переміщення танків і БМП ЗСУ в Бахмуті.

Інший чоловік відправив географічні координати технікуму в місті Дружківка та повідомив, що там розміщується особовий склад ЗСУ, чисельністю 300 осіб.

Раніше пресслужба СБУ повідомляла, щодо до агентурної мережі Астахова входило декілька десятків мешканців південних та східних українських регіонів. Але у вироку йдеться про переписку із девʼятьма користувачами.

Астахова засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вінницький міський суд Вінницької області розглянув справу за відсутності обвинуваченого, який не затриманий і офіційно перебуває у розшуку.

У березні 2023-го російське видання The Insider повідомило, що колишній співробітник «Беркуту» Валерій Астахов вчиняв насильницькі дії щодо незаконно депортованих до анексованого Криму українських дітей. Журналістка спілкувалася з дітьми, яких вдалося повернути в Україну, показувала фото Астахова і один із хлопців його впізнав. Підліток розповів, що в таборі «Дружба» в Євпаторії Астахов відводив дітей у підвал, показував палицю та погрожував, що за підтримку України буде бити. Автори розслідування стверджують, що у 2014 році Астахова також брав участь у депортації дітей зі Слов’янська Донецької області. Тоді він допоміг вивезти до Ростовської області 38 осіб, зокрема 21 дитину віком від 2 місяців до 12 років.

«Слідство.Інфо» зняло документальний фільм про двох депортованих дівчаток із Херсона, які також впізнали Астахова. Із сюжетів у медіа вбачалося, що ексберкутівець проживає в анексованому Криму. А в мережі «Вконтакте» веде сторінку під чужим імʼям і викладає свої фото у російській військовій формі.