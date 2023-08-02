Ексдепутатка від «Партії регіонів» на Луганщині підозрюється в колабораціонізмі
За процесуального керівництва Щастинської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру колишній депутатці Краснолуцької міської ради від «Партії регіонів» у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, уродженка Краснодарського краю рф, експосадовиця, з 2014 року підтримує незаконні дії країни-агресора.
Із 2021 року підозрювана ‒ «заступниця керівника адміністрації ‒ начальниця управління розвитку у сфері територіального планування лнр».
У подальшому, вона стала «радницею голови лнр».
З початку грудня 2022 року й дотепер фігурантка обіймає посаду «голови адміністрації Новоайдарського району лнр».
Задокументовано, що колаборантка бере участь у так званих «патріотичних заходах» району, також активно провадить антиукраїнську діяльність на займаній посаді.
Наразі підозрювана перебуває під санкціями за Указом Президента України.
Їй загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Щастинської окружної прокуратури)