Ексдепутатка від «Партії регіонів» на Луганщині підозрюється в колабораціонізмі

За процесуального керівництва Щастинської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру колишній депутатці Краснолуцької міської ради від «Партії регіонів» у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, уродженка Краснодарського краю рф, експосадовиця, з 2014 року підтримує незаконні дії країни-агресора.

Із 2021 року підозрювана ‒ «заступниця керівника адміністрації ‒ начальниця управління розвитку у сфері територіального планування лнр».

У подальшому, вона стала «радницею голови лнр».

З початку грудня 2022 року й дотепер фігурантка обіймає посаду «голови адміністрації Новоайдарського району лнр».

Задокументовано, що колаборантка бере участь у так званих «патріотичних заходах» району, також активно провадить антиукраїнську діяльність на займаній посаді.

Наразі підозрювана перебуває під санкціями за Указом Президента України.

Їй загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Щастинської окружної прокуратури)