Фальшивовалютника з Вінниччини, який збував на Житомирщині підроблені євро, засуджено до 7 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення Житомирської обласної прокуратури 25-річного мешканця Вінниччини визнано винним у зберіганні та збуті підробленої іноземної валюти, а також легалізації майна одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 209 КК України).

Встановлено, що чоловік упродовж 2024 року неодноразово збував в обмінних пунктах підроблені купюри євро у різних містах на Житомирщині. Зазвичай він пропонував для обміну купюри номіналом 200 та 500 євро.

Правоохоронцями задокументовано шість фактів збуту фальшивих купюр на загальну суму 2100 євро. Частину отриманих від обміну грошових коштів легалізував – укладав правочини та поповнював власну банківську карту з подальшим переказом третім особам.

Звягельським міськрайонним судом Житомирської області чоловіка визнано винним та призначено йому покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури