За незаконні порубки судитимуть 6 працівників лісгоспів Буковини та Луганщини (відео)

Державне бюро розслідувань продовжує системно протидіяти екологічним злочинам, зокрема незаконним порубкам лісів по всій Україні.

Слідчі Територіального управління ДБР Краматорська завершили досудове розслідування стосовно трьох членів організованої злочинної групи, які незаконно рубали ліс на Луганщині для подальшого продажу.

Протягом червня – жовтня 2020 року двоє майстрів лісу Сватівського лісництва під виглядом вибіркової санітарної рубки незаконно знищували дерева на ввірених їм ділянках.

Крім того, вони вирубували більші об’єми деревини, ніж було дозволено за документами.

Лісники залучили до протиправної діяльності місцевого мешканця, який підшукував замовників у місті Сватовому. Далі він же і розвозив деревину покупцям та забирав гроші, які потім ділили між учасниками схеми.

За одну вантажівку з деревиною об’ємом приблизно 5 кубометрів члени угруповання отримували до 4, 2 тис. гривень.

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Внаслідок системних дій зловмисників державі завдано збитків на понад 980 тис. гривень. Обвинувальний акт направлено до суду.

Учасники групи обвинувачуються у незаконних рубках, збуті незаконно зрубаних дерев, вчинених організованою групою, а працівники лісництва ще й у зловживанні службовим становищем (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 364 КК України).

Їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

А на Буковині слідчі Теруправління ДБР Хмельницького завершили досудове розслідування ще двох справ щодо незаконних порубок стосовно двох працівників Путильського лісового господарства та одного співробітника Сторожинецького лісового господарства.

У першій справі, у 2020 році провідний інженер відвів 1,8 га площі для здійснення поступової рубки на території заказника місцевого значення «Зубровиця», що належить до ділянок заповідного фонду. Проте чинним законодавством такі рубки заборонені.

Знаючи це, його керівник все одно підписав лісорубні квитки.

Через це було незаконно зрубано 827 дерев різних порід, серед яких ялини, ялиці, бук, клени, сосни.

У другій справі, протягом травня — липня 2021 року майстер лісу Сторожинецького лісгоспу «допустив» незаконну рубку дерев невідомими особами.

Загалом, дії вказаних працівників лісгоспів Буковини завдали державі збитків на суму у майже 3,5 млн гривень. Обвинувальні акти направлено до суду.

Екскерівник Путильського лісового господарства обвинувачується у перевищенні службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України); колишній провідний спеціаліст — у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України); майстер лісу Сторожинецького лісового господарства — у службовій недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).

Державне бюро розслідувань