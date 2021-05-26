На Чернігівщині за вбивство людини 17-річного хлопця відправили за ґрати на 4 роки

На Чернігівщині 17-річного мешканця Бахмацького району засудили за вбивство через необережність до 4 років позбавлення волі.



Про це сьогодні, 26 травня, повідомила пресслужба Чернігівської обласної прокуратури.

“У судовому засіданні підтверджено, що обвинувачений влітку 2020 року у нічний час, перебуваючи на одній з вулиць в м. Бахмач, на грунті раптово виниклих особистих неприязних відносин, умисно наніс один удар кулаком руки в обличчя потерпілому. Останній від удару впав на асфальтобетонне покриття, вдарився головою об поверхню, і внаслідок отриманих тілесних ушкоджень через шість днів помер в лікарні”, – повідомили у прокуратурі.

За скоєне юнака засудили до 4 років позбавлення волі. Вирок вже набрав законної сили. // Діло