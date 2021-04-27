Керівника підрозділу ГУ ДСНС Луганщини судитимуть за шахрайську схему при придбанні житла

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного зі структурних підрозділів Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Луганській області за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілій (ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, посадовець ДСНС вирішив незаконно збагатитися за рахунок державної програми придбання житла для осіб служби цивільного захисту з подальшою передачею його у фінансовий лізинг, яка передбачає виплату коштів продавцю Державною іпотечною установою.

Обвинувачений підібрав через агентство нерухомості трикімнатну квартиру у місті Сєвєродонецьк, замовив оцінку нерухомого майна, ввів в оману щодо реальної його вартості власницю – 72-річну пенсіонерку та домовився з нею придбати житло за меншу ціну. Між продавцем та Державною іпотечною установою укладено договір купівлі-продажу та перераховано на банківську картку понад 850 тис. грн відповідно до оцінки квартири.

У подальшому обвинувачений скористався похилим віком жінки та реалізував шахрайську схему заволодіння її коштами. Він запропонував свою допомогу в обміні суми та після цього обманним шляхом заволодів понад 200 тис. грн – різницею між реальною за договором купівлі-продажу вартістю житла та узгодженою з потерпілою ціною при введенні її в оману.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – Головним відділом по боротьбі з корупцію та організованою злочинністю Головного управління СБУ Донецькій та Луганській областях.

У разі доведення вини, вказаній особі загрожує до 3 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури