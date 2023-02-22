Повідомлено про підозру жінці, яка закликала підтримувати росіян під час окупації Куп’янщини

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області викрито чергову шанувальницю «руського миру». Нею виявилась мешканка с. Гетьманівка — жінці повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, під час окупації Куп’янщини збройними силами рф жінка активно підтримувала загарбників. Підозрювана у розмовах з односельчанами заперечувала збройну агресію рф проти України і розповідала, як «хорошо, что пришла россия».

Жінка казала, що у України начебто немає армії та закликала інших людей підтримувати дії держави-агресорки: «При рф жизнь будет лучше».

Дізнання проводять слідчі Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура