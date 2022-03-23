На Закарпатті правоохоронці викрили двох осіб, які намагалися незаконно переправити одесита до Румунії

Вчора, 22 березня, вночі поблизу ВПС «Ділове» прикордонники спіймали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон України та потрапити на територію Румунії.

На місце події прибули співробітники Рахівського районного відділення поліції, які встановили, що порушником є 34-річний мешканець Одеси. Чоловік приїхав на Закарпаття з сім’єю.

За попередньою домовленістю жінка з дитиною мали перетнути кордон в пункті пропуску, а чоловік, враховуючи встановлені вікові обмеження, домовився з місцевими жителями про допомогу у його переміщенні через так званий «зелений кордон».

Працівники поліції встановили, що допомагали порушнику двоє жителів Тячівського району, чоловік та жінка. Останні на автомобілі «Mercedes-Benz» доправили чоловіка до прикордонної зони на Рахівщині та вказали в якому конкретно місці йому необхідно перейти річку, щоб потрапити на територію іншої держави.

Фігурантів, які безпосередньо сприяли незаконному переміщенню через держкордон, оперативно розшукали. Автомобіль «Mercedes-Benz», яким вони користувалися, вилучено та поміщено на спецмайданчик поліції.

Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження провадження за ч. 1 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Чоловіка, який намагався незаконно перетнути держкордон, працівники поліцію доставлять до військкомату.

Поліція Закарпатської області