Внаслідок вибуху в Одесі постраждали семеро людей
Двоє з постраждалих громадян – цивільні.
Правоохоронці встановлюють обставини вибуху в Одесі, в результаті котрого постраждало семеро людей.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Одеській області.
За попередніми даними, патрульні поліцейські зупинили автомобіль на вулиці Прохорівській.
Під час перевірки автомобіля правоохоронці виявили в багажнику вибухонебезпечні предмети.
На місце події прибула слідчо-оперативна група, після чого і стався вибух. “Внаслідок вибуху постраждали двоє цивільних громадян та п’ятеро поліцейських. Усіх їх госпіталізували”, – зазначили в поліції.
На місці вибуху працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки, встановлюються всі обставини події. // LB.ua