На Сумщині посадовцю повідомлено про підозру у службовій недбалості зі збитками у ₴2,9 млн.

Слідчими Охтирського районного відділу поліції за процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишньому начальнику одного із Управлінь Охтирської міської ради, неналежне виконання службових обов’язків якого спричинило збитки бюджету міста в розмірі близько 2,9 млн грн.

За даними слідства, рішенням сесії Охтирської міської ради від 26 січня 2017 року Товариству з обмеженою відповідальністю терміном на один рік передано в безоплатне користування дванадцять центральних теплових пунктів та основних засобів. Після закінчення терміну дії договору безоплатного користування листом Управління Товариство було повідомлено про припинення дії договору та поставлено вимоги щодо повернення майна.

Однак Товариство комунальне майно власнику не повернуло та з 1 січня 2018 року по 1 квітня 2021 року безпідставно його використовувало. При цьому будь-які заходи щодо повернення майна не вживалися.

Відповідно до висновків фахівців, службова недбалість начальника цього Управління призвела до недоотримання місцевим бюджетом надходжень в загальній сумі 2 866 584,19 грн.

Наразі вже колишньому начальнику Управління повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість». Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області