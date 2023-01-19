За вимагання $20 тис. за підключення до електро- та водопостачання судитимуть керівників обслуговуючої компанії

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох керівників товариства, які в умовах воєнного стану вимагали неправомірну вигоду за підключення приміщення до електро- та водопостачання (ч. 4 ст. 368-3 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, влітку 2022 року директор та заступник директора обслуговуючої компанії з надання комунальних послуг висунули вимогу власнику приміщення сплатити їм 20 000 доларів США неправомірної вигоди за підключення об’єкту до електро- та водопостачання та укладання договору про надання комунальних послуг.

Для прикриття протиправних дій зловмисники розробили схему, згідно якої громадянин мав сплачувати їм кошти під виглядом фіктивної оренди, перераховуючи щомісяця по 22 500 гривень, доки не буде виплачена сума неправомірної вигоди, а саме 20 000 дол. США.

Керівники товариства при цьому наголошували, що у разі незгоди власника приміщення сплачувати ці кошти, підключення об’єкту до комунікацій та укладання договору є неможливим.

Керівників обслуговуючої кампанії затримали після перерахування частини неправомірної вигоди у сумі 45 тис. грн. на банківський рахунок одного з них.

Обвинувальний акт скеровано до Дарницького районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Заходи з викриття правопорушення проводилися прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві та працівниками УСР у м. Києві ДСР НП України.

Київська міська прокуратура