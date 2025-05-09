У Києві жінка під час сварки з чоловіком смертельно поранила його ножем

Зловмисниця завдала чоловікові 2 удари ножем у спину, від яких він помер. Наступні 10 років фігурантка може провести за ґратами.

Днями, на спецлінію 102 зателефонувала мешканка Дніпровського району Києва, яка повідомила, що виявила у квартирі труп свого чоловіка.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції, судово-медичний експерт та працівники криміналістичної лабораторії главку поліції, які виявили у одній з кімнат помешкання тіло 70-річного місцевого мешканця із двома ножовими пораненнями спини.

51-річна заявниця перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння та плуталась у своїх свідченнях. Зокрема, правоохоронцям вдалося встановити, що напередодні ввечері вона разом із чоловіком вживала алкогольні напої, а потім, під час сварки, два рази вдарила кухонним ножем чоловіка в спину. Втім, викликати швидку вона не поспішала, лягла спати, а на ранок зателефонувала до поліції.

Поліцейські затримали зловмисницю у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва оголосили їй про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва