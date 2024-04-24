Ексдепутату Одеської міськради повідомлено про підозру в пособництві державі-агресору

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури колишньому депутату Одеської міськради заочно повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, ексдепутат співпрацював з представниками федеральної служби охорони рф.

Він передав колекцію раритетних автівок для експонування на виставці «Музейно-виставкового технічного центру Автомобільно-мотоциклетного клуба федеральної служби охорони російської федерації» у москві.

Спецслужби рф використовували автомобілі в пропагандистській діяльності шляхом формування культу величі рф, позитивного ставлення громадян до влади та силових структур та мотивації молоді до проходження військової служби за контрактом.

До переданої колекції увійшли вісім колекційних автомобілів: ПАКАРД TWELVE, 1936 року, ЗИС 110 Б, 1947 року, ЗИЛ 111А, 1966 року, ЗИЛ 111 Г, ЗИЛ 111 Д, 1966 року, ЗИС 115, 1953 року, ЗИЛ 41051, 1985 року, ЗИЛ 41041, 1998 року.

За активну співпрацю з країною агресором одеський депутат систематично отримував схвальні відгуки від представників політичної еліти ворога, а також був нагороджений грамотою від генерала фсо рф.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора