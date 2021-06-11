Ексдиректора держпідприємства підозрюють у розтраті ₴900 тис.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру екскерівнику ДП «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України» у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, між директором державного підприємства та директором однієї з юридичних осіб був укладений договір підряду щодо робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд в смт Баришівка.

Однак, при складанні та підписанні актів приймання виконаних будівельних робіт підрядник безпідставно вніс вартість робіт, які не були передбачені умовами договору підряду та проектно-кошторисною документацією. Вказані дії призвели до завищення вартості виконаних робіт на суму близько 900 тис грн.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії за місцем проживання підозрюваного, встановлюються всі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Викрито злочин прокурорами спільно зі слідчими Печерського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Нагадуємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури