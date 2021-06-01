Ексдиректора КП Київської облради судитимуть за розтрату майна на ₴1,5 млн.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування стосовно колишнього директора комунального підприємства Київської обласної ради за фактом розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 191 КК України).

За версією обвинувачення, посадовець, який наразі є депутатом Житомирської міської ради, перебуваючи на посаді керівника КП, в період 2016-2018 років уклав низку договорів про надання послуг із суб’єктами господарювання приватного сектору.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що послуги за вказаними договорами фактично не надавались, а кошти перераховувались на рахунки родичів депутата місцевої ради, та згодом звертались останнім на власну користь.

Стороною обвинувачення задокументовано понад 50 епізодів протиправної діяльності, якими завдано збитків на суму понад 1,5 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція передбачає до 8 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводу ГУ КЗЕ СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура