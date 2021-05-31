Ексдиректора відділення банку підозрюють у заволодінні 900 тис. гривень

Оболонською окружною прокуратурою м. Києва повідомлено про підозру колишнього директора одного із столичних банків у привласнені майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 – 2018 років підозрюваний, будучи директором відділення банку та маючи повний доступ до грошових коштів банку, зловживаючи своїм службових становищем привласнив грошові кошти у сумі близько 900 тис. гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура