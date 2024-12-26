Ексдиректора ДП «Конярство України» виправдали від корупції

Шевченківський районний суд міста Києва визнав колишнього директора державного підприємства «Конярство України» невинуватим у вимаганні і одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 13 грудня.

За версією обвинувачення, у 2016 році директор ДП «Конярство України» висловив вимогу керівнику філії «Одеський іподром» витребувати у представників ТОВ «Югспецсервис» 35 тисяч доларів США, які орендували в іподрому сільськогосподарські угіддя. У разі незгоди керівнику іподрому, начебто, погрожували звільненням. Гроші передавалися двома частинами через водія директора підприємства.

У судовому засіданні обвинувачений заперечував, шо це був хабар і натомість пояснював, що позичав гроші іподрому для резерву призового фонду на скачках. Йому повертали гроші після того, як коневласники вносили кошти. Кримінальну справу ексдиректор підприємства назвав сфабрикованою, кажучи, що після появи у 2016 році нового міністра агрополітики йому неодноразово рекомендували написати заяву на звільнення. Він відмовлялвся і стало зрозуміло, що будуть намагатися дискредитувати його та звільнити з посади всіма законними та незаконними методами.

Заявник у суді повідомив, що не перебуває в ніяких відносинах з обвинуваченим і не хоче давати показання. Пояснив, що минуло багато часу і тоді влітку було питання щодо повернення коштів. Давались кошти для роботи підприємства, для призів. Протягом року на іподромі проводяться спортивні заходи, змагання, у яких є призовий фонд. Обвинувачений давав свої гроші що провести нормально заходи, так як не вистачало коштів.

У підсумку суд виніс виправдувальний вирок за недоведеністю складу кримінального правопорушення.

За версією обвинувачення, посадовець вимагав гроші, користуючись можливістю звільнити підлеглого. Із матеріалів справи зʼясувалося, що обвинувачений мав право підпису наказу про звільнення керівника філії «Одеський іподром», але не міг зробити це сам, оскільки на ДП «Конярство України» був призначений арбітражний керуючий і потрібна була його згода. Будь яких даних про те що обвинувачений мав вплив на арбітражного керуючого або звертався до нього з пропозицією про звільнення заявника суду не надано.Прокурор від допиту арбітражного керуючого відмовився.

Директор ДП «Конярство України» не мав повноважень на пролонгування чи непролонгування договору оренди землі з ТОВ «Югспецсервис». Натомість це мав право зробити заявник — керівника філії «Одеський іподром». Будь яких доказів, що директор ДП «Конярство України» вимагав неправомірну вигоду саме з представників ТОВ «Югспецсервис» через керівника філії «Одеський іподром» суду не побачив. Керівник філії «Одеський іподром», який є заявником у справі, у судовому засіданні таке не підтвердив, а від допиту представників ТОВ «Югспецсервис» прокурор відмовився.

Версія обвинувачення не підтверджується навіть матеріалами НСРД, а навпаки із них вбачається, що обвинувачений вимагав повернення боргу. Але ця версія слідчими взагалі не перевірялася.

Розслідуванням у 2016-2017 роках займалися слідчі Генеральної прокуратури. Але обвинувачений був керівником великого підприємства, частка держави в статутному капіталі якого є 100%, тому суд вважає, що це провадження підслідне виключно Національному антикорупційному бюро України. Отже, кримінальне провадження з самого початку розслідувалося із порушенням правил підслідності. Тому раховуючи доктрину «плодів отруйного дерева» всі докази сторони обвинувачення визнані недопустимими.