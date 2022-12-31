На Сумщині постануть перед судом посадовці-колаборанти

Слідчими слідчого управління ГУНП в Сумській області спільно з працівниками Управління служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт відносно організованої злочинної групи за вчинення ними колабораційної діяльності.

За даними слідства, від початку вторгнення рф на територію України, зловмисники здійснювали інформаційну діяльність шляхом проведення бесід з мешканцями Буринської територіальної громади, в яких вказували на необхідність підтримки держави-агресора та її збройних формувань, які в цей час проводили наступальні дії в сторону м. Києва та за словами зловмисників повинні захопити столицю нашої держави.

Крім цього, посадовці забезпечували військовослужбовців Збройних сил рф продуктами харчування, орієнтували збройні формування на місцевості, повідомляли найшвидші шляхи для просування у напрямку м. Києва, а також місця розташування підрозділів Збройних сил України.

Дії посадовців кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України (передача матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора, вчиненого організованою групою), ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України (інформаційна діяльність у співпраці з державою–агресором, спрямована на підтримку держави-агресора, її збройних формувань, за відсутності ознак державної зради, вчинена організованою групою). Крім того, одному з них доведеться відповідати за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (придбання та зберігання бойових припасів і вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Відділ комунікації поліції Сумської області