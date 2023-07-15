У столичному метро затримали зловмисника, який пограбував жінку

Правопорушник вихопив у пасажирки з рук сумку, втім завдяки очевидцям та злагодженій роботі поліцейських чоловіка одразу зупинили. Відтепер йому загрожує до десяти років за ґратами.

Днями на станції метро «Житомирська» до поліцейського звернулася місцева мешканка та повідомила, що її пограбував незнайомий чоловік. По «гарячих слідах» правопорушника затримали та на місце події прибула слідчо-оперативна група для документування злочину.

Слідчий управління поліції в метрополітені Нікіта Коршак повідомив, що поліцейські затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«На платформі станції чоловік відібрав у пасажирки сумку та намагався втекти. На крик про допомогу відреагували небайдужі громадяни, які зупинили зловмисника та викликали правоохоронців. Грабіжником виявився киянин, 1989 року народження».

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури, слідчі слідчого відділу управління поліції в метрополітені повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Фігуранту судом обрано запобіжний захід – нічний домашній арешт.

Відділ комунікації поліції Києва