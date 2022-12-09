На Волині оперативно затримали шахрая, який ошукав жінку

Спритник діяв за відомою схемою «ваш родич потрапив у ДТП». У довірливої жінки йому вдалося забрати 850 євро.

Учора до поліції звернулася 75-річна лучанка та розповіла, що стикнулася із шахраями. Близько 13 години до жінки зателефонували і повідомили, що нібито її дочка потрапила в ДТП, отримала травму ніг, тому потрібні гроші на лікування. Голос у слухавці був дуже схожий на голос дочки і пенсіонерка довірилась зловмисникам.

За деякий час до неї прийшов невідомий, йому лучанка передала 850 євро. Отямившись, жінка все ж вирішила зателефонувати доньці і, як з’ясувалося, в аварію та не потрапляла. Про те, що сталося лучанки одразу ж повідомили поліції.

Поліцейські оперативно опитали свідків, переглянули відео з камер спостереження та відстежили маршрут зловмисника. Затримали шахрая менш, ніж за годину, ним виявився 30-річний мешканець Одеси. Гроші у чоловіка вилучили, його ж помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Наразі за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення шахраю підозри та обрання запобіжного заходу. Також тривають оперативні заходи щодо встановлення його спільників.

Сектор комунікації поліції Волинської області