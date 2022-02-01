Справи Майдану: Позбавлення водійських прав протестантів – повідомлено про підозру судді столичного райсуду

Прокурорами Офісу Генерального прокурора за дорученням заступника Генерального прокурора повідомлено про підозру діючій судді одного з районних судів м. Києва у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій, вчиненому службовою особою (ст. 340 КК України).

За даними слідства, заради залякування мітингувальників, які 29 грудня 2013 року були учасниками руху автоколони від Хрещатика до резиденції «Межигір’я» колишнього Президента України, суддя за відсутності доказів винуватості притягнула до адміністративної відповідальності двох осіб за нібито невиконання водіями вимог про зупинку (ст. 122-2 КУпАП).

14 січня та 10 лютого 2014 року суддя лише на підставі рапортів ексінспекторів ДАІ призначила їм найбільш суворий вид адміністративного стягнення за таке правопорушення – позбавлення права керування транспортним засобом

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора