Двух юных кураторов «групп смерти» отправили на принудительное лечение

В Украине участились случаи попыток суицида у детей. Двое кураторов так называемых «групп смерти» уже проходят принудительное лечение.

Об этом заявил главный инспектор Департамента киберполиции Национальной полиции Роман Сочка в эфире «Право на владу», сообщает «Днепр Оперативный».

В конце 2020 года киберполиция разоблачила куратора из Киева, в 2021 — из Кривого Рога.

«Что касается кураторов, я хотел бы отметить, что Департамент киберполиции задержал двух таких кураторов — лиц, которые называли себя кураторами. Что самое страшное, ими оказались несовершеннолетние. Дети 13-ти и 15-ти лет. Это дети, которые не утвердились в жизни, не имеют авторитета среди близких, друзей, не имеют внимания от своих родителей. Что касается последней задачи, то при документировании противоправной деятельности таких групп, таких кураторов Департаментом киберполиции не зафиксировано ни одного суицидального случая вследствие пребывания детей в так называемых «группах смерти», — рассказал Сочка.

Кураторы дают задания молодежи, основный посыл которых — нанесение себе телесных повреждений, также администраторы групп склоняют детей к суициду.

Чтобы избежать непоправимого, родителям необходимо:

говорить с ребенком о безопасности в интернете и помогать развивать критическое мышление, учить делать аргументированный выбор и нести ответственность за его результаты;

строить открытые и доверительные отношения с ребенком;

формировать полезные привычки использования гаджетов и цифровой среды и повышать самооценку ребенка, позволять ребенку самостоятельно делать выбор и быть ответственным за это;

поощрять пользоваться гаджетами в зонах видимости взрослых;

устанавливать временные границы пользования гаджетами и контролировать приложения, игры, вебсайты и социальные сети, которыми пользуется ребенок, и их соответствие возраста ребенка

быть внимательными к признаков страха или тревоги, изменения поведения, режима сна и аппетита.

В случае, если ребенок стал жертвой любых проявлений насилия, эксплуатации, вербовки или манипуляций в цифровом пространстве, МОН рекомендует сразу обращаться в Национальную полицию Украины и отправить сообщение о правонарушениях в департамент киберполиции Национальной полиции Украины

Психологическую помощь и поддержку можно получить по телефонам:

Национальная горячая линия по вопросам противодействия насилию и защиты прав ребенка (пн — пт, с 12:00 до 16:00):

— 0800500225 (бесплатно со стационарных),

— 16 111 (бесплатно с мобильных).