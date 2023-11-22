За вчинення умисного вбивства судитимуть 57-річного буковинця

Нагадаємо, 29 липня цього року до поліції надійшло повідомлення про те, що в Берегометі у будинку виявлено померлого 56-річного чоловіка. Наразі за цим фактом правоохоронці завершили кримінальне провадження. Відповідно до чинного законодавства, винуватцю за скоєне загрожує до 15 років позбавлення волі.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що під час розпивання спиртного між господарем та 57-річним чоловіком, який тимчасово проживав у цьому ж будинку виникла суперечка. У результаті конфлікту старший чоловік завдав тілесних ушкоджень молодшому, та після скоєного пішов з будинку.

За клопотанням правоохоронців суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Вижницької окружної прокуратури завершили досудове розслідування відносно буковинця та скерували матеріали кримінального провадження та обвинувальний акт до суду. Чоловіку інкримінують вчинення правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області