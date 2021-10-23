У Жидачеві 35-річний львів’янин вбив дідуся

Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Жидачівський районний суд Львівської області 7 жовтня виніс вирок у справі скоєння умисного вбивства уродженцем Львова.

8 березня 35-річний чоловік йшов по вулиці в місті Жидачів та погодився на прохання перехожого літнього віку допомогти йому дійти додому. В одній з кімнат квартири вони розпивали алкогольні напої, після чого між ними спалахнула суперечка. За свідченнями обвинуваченого, власник житла почав ображати його. Через це він вдарив дідуся ножем, а потім почав бити металевою палицею, яку знайшов у приміщенні.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, потерпілий помер на місці від різаних ран, синців та крововиливів у голові. У квартирі він проживав сам, не зловживав алкоголем раніше. Онуки зізнаються, що не знають, чи був дідусь знайомим з вбивцею до того. Свою вину чоловік спочатку визнав частково: сказав, що наносив удари, але наміру вбивати не мав. Проте, під час останнього слова він погодився з усіма пунктами обвинувачення.

Суд визнав його винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, та призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. // Діло