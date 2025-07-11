Підполковника ЗСУ підозрюють у нанесенні збитків дербюджету у ₴25,5 млн

Деснянською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони спільно з ДБР повідомлено про підозру заступнику командира однієї з військових частин (особа, уповноважена з питань проведення закупівель) підполковнику Збройних Сил України про вчинення правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Перевищуючи надані йому службові повноваження, офіцер в межах виконання договору від 20.02.2023 на загальну суму 91,6 млн грн здійснив закупівлю лісоматеріалів у приватної фірми з порушенням вимог чинного законодавства. Зокрема, він безпідставно включив в договір умови доставки лісоматеріалів до зони проведення активних бойових дій (виключно передній край оборони), а не до військової частини, що спричинило збитки державному бюджету у вигляді зайво використаних і сплачених бюджетних коштів на загальну суму 25,533 млн гривень.

Збитки підтверджуються висновком судової економічної експертизи.

Також проведено обшуки на території військової частини та за місцем проживання підозрюваного військовослужбовця.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора