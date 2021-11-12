Затриманого на Дніпропетровщині педофіла відправлять до Росії

На Дніпропетровщині був затриманий розшукуваний двома країнами педофіл

Правоохоронці Дніпропетровщини екстрадували на Росію затриманого у квітні 2021 року іноземця. Чоловіка підозрюють у розбещені малолітньої дитини.

Як повідомляє прокуратура Дніпропетровської області, чоловіка розшукують на Росії та у Казахстані, передає Depo.Дніпро.

Він вчинив розпусні та насильницькі дії відносно малолітньої доньки своєї співмешканки.

З Дніпропетровщини педофіла перевели до Харкова, звідкіля відправлять на Росію.