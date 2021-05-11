Ексгендиректор сумського підприємства та приватний виконавець підозрюються в оборудках з майном зі збитками в ₴20 млн.

Сумською обласною прокуратурою повідомлено про підозру колишньому генеральному директору акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» за фактом невиконання рішення суду та зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364-1 та ч. 3 ст. 382 КК України).

За даними слідства, генеральний директор, зловживаючи повноваженнями, за попередньою змовою з приватним виконавцем допустив незаконне відчуження за заниженою ціною на користь наближеної особи нежитлового приміщення готелю, що належав об’єднанню.

Попри наявність значної суми заборгованості перед фізичними та юридичними особами, підтвердженої судовими рішеннями, з передбачених за укладеним договором коштів за готель в сумі 19,5 млн грн було виплачено лише 52 тис грн в якості стягнення заборгованості з виплати заробітної плати одному працівнику товариства. Внаслідок таких дій іншим стягувачам заборгованості завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 20 млн грн.

Також повідомлено про підозру приватному виконавцю, яка за заявою про примусове виконання рішення суду щодо стягнення заборгованості лише одного працівника товариства, ігноруючи інших стягувачів, у Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно змінила дані про обтяження, відтак незаконно зняла арешт з нежитлового приміщення готелю, що стало підставою для його реалізації (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Сумській області за оперативного супроводу Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури