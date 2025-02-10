Ексголову сільради на Київщині підозрюють у закупівлі неякісного військового взуття майже на мільйон

За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури Київської області повідомлено про підозру колишньому голові однієї з сільських рад Обухівського району Київської області у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді голови однієї з сільських рад Обухівського району Київської області, достовірно розуміючи, що поставлені за договором військові черевики є неякісними та не відповідають вимогам ДСТУ, прийняв їх та підписав платіжне доручення, яке стало підставою для перерахунку бюджетних коштів. Матеріальна шкода спричинена діями експосадовця становить понад 940 тис. грн.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється Обухівським РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура