Екскерівника ПП підозрюють у заволодінні коштами КП у сумі понад 8 млн. гривень

Печерською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру колишньому керівнику одного з приватних підприємств у заволодінні коштами комунального підприємства у сумі понад 8 млн гривень (ч. 5 ст. 191 КК України).

За версією слідства, підрядна організація, відповідно договору, укладеного з комунальним підприємством, надавало послуги з прибирання під’їздів, сходових площадок та маршів у житловому будинках на території Печерського району столиці.

При цьому керівником підрядного підприємства були підписані акти виконаних робіт із зазначенням недостовірних відомостей щодо послуг, які в дійсності не надавались.

У подальшому на підставі вказаних документів підприємство незаконно заволоділо бюджетними коштами на суму понад 8 млн гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути до нього причетними.

Заходи з викриття правопорушення проводились прокурорами спільно з Печерським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження Центрального МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура