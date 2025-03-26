Шість років за ґратами проведе житель Рівненського району за викрадення скриньки для пожертв

Зловмисник і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, однак на шлях виправлення не став.

Так, у грудні минулоріч, 48-річний костопільчанин молотком розбив скло автомобіля «NissanX-Trail» та викрав із салону скриньку із благодійною допомогою на потреби ЗСУ у сумі понад 12 тисяч гривень.

Потому в аналогічний спосіб обікрав обійстя мешканки Рівненського району та завдав збитку на майже п’ять тисяч гривень.

За фактом крадіжок, скоєних в умовах воєнного стану, слідчі повідомили 48-річному костопільчанину про підозру за ч.4 ст.185 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою, де він перебуває і досі.

Слідчі закінчили досудове розслідування та за процесуального керівництва прокуратури скерували матеріали кримінального провадження до суду.

Попри щире каяття обвинуваченого, суддя Костопільського районного суду призначив йому шість років позбавлення волі.

Законної сили вирок іще не набрав, тож може бути оскаржений протягом 30 діб.

Відділ комунікації поліції Рівненської області