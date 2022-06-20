Ексмеру столиці Леоніду Черновецькому повідомлено про підозру
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому міському голові Києва повідомлено про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч. 1 ст. 110 КК України).
Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОГП.
За даними слідства, на наступний день після початку військової агресії РФ проти України ексмер столиці на власній сторінці у соціальній мережі «Facebook» розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій – незаконних утворень «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка». Згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України.
Досудове розслідування за вказаним фактом здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.Tweet