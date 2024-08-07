Директор «постачав» неіснуюче обладнання державному підприємству

За процесуального керівництва прокурорів Голованівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства, який здійснив заволодіння бюджетними коштами та службове підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

В ході досудового розслідування встановлено, що приватне підприємство уклало договори щодо постачання електрообладнання з ДП «Завалівське управління комунального господарства».

Директор підприємства вніс до офіційних документів неправдиві відомості про поставку товару, достовірно знаючи, що обладнання замовнику передане не буде.

Таким чином, підприємець «заробив» майже 300 тис. гривень бюджетних коштів.

Нагадуємо, що відповідно до санкції статті обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування – Голованівський РВП ГУНП в області.

Кіровоградська обласна прокуратура