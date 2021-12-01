Зафиксированы кибератаки белорусских хакеров на украинские интернет-ресурсы

На фоне угроз со стороны Российской Федерации увеличилось и количество атак на Украину. При этом активизировались спецслужбы не только России, но и Беларуси.

Об этом на пресс-конференции, посвященной первому в Украине турниру по киберзащите «Национальная киберготовность: Grid NetWars», сообщил Сергей Прокопенко, руководитель управления обеспечения деятельности Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО.

“Хотя Беларусь и не воспринимается как сильный игрок в киберпространстве, у них имеется одна серьезная группа, работающая одновременно и в кибер, и в информационном поле. И видно существенный всплеск активности, начиная с октября, когда они стараются попасть во все критические элементы инфраструктуры. Это в первую очередь реестры, базы данных, то, чем владеет государство и большой бизнес. Поэтому мы видим возрастание этой угрозы”, — отметил Прокопенко.

По его словам, непрямым подтверждением возросшей активности является и увеличение randsomware-атак, когда они заходят в систему или шифруют данные, то есть блокируют доступ к ним и требуют выкуп.

“Украина всегда была в более выгодном положении, чем другие страны, потому что много членов этих групп украинцы, и где-то мы имели амнистию от подобных атак. Но начиная с конца лета мы видим атаки на агросектор, большой розничный бизнес. Мы это связываем с тем, что те, кто крышует данные группы, сняли подобную амнистию с Украины”, — подчеркнул представитель НКЦК.

Первый в Украине турнир по киберзащите «Национальная киберготовность: Grid NetWars» состоится 2 декабря 2021. // InternetUA