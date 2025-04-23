Ексміліціонера з Волині викрито на зловживанні впливом у Сервісному центрі МВС

Формально фігурант позиціонував себе як людина, яка може допомогти у вирішення питань у держустанові. Фактично ж був організатором тіньової схеми незаконного заробітку. Слідчі вже повідомили йому про підозру.

У поле зору Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції потрапив чоловік, який пропонував охочим вирішити будь-яке питання у одному з територіальних сервісних центрів МВС Луцького району. Як виявилось, протиправною діяльністю займався 51-річний місцевий мешканець, який у минулому проходив службу у підрозділі дільничних інспекторів міліції.

Зловмисник підшукував людей, яким необхідно було скористатися послугами, що надає ТСЦ, та пропонував їм свою «допомогу». Він запевняв, що має зв’язки серед керівництва держзакладу, тому вирішить будь-яке питання.

За викритими фактами слідчі ГУНП у Волинській області розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 – 2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що в одному з випадків фігурант запропонував чоловікові поставити на облік транспортний засіб без присутності особи, на яку буде здійснена реєстрація. За послугу забажав та отримав трохи більше ніж 33 000 гривень, з них частину мав віддати на нібито офіційні платежі.

Правоохоронці провели у фігуранта санкціоновані обшуки. Під час яких виявлено й вилучено медичні довідки з анкетними даними на інших осіб, печатки медустанови, чорнові записи, інші речові докази.

Слідчі поліції вже оголосили колишньому міліціонеру про підозру. За зловживання впливом у ТСЦ йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України