Затримано учасників банди «гастролерів», які «спеціалізувалися» на розбоях та грабежах

У рамках проведення спецоперації для припинення діяльності міжрегіональної злочинної групи поліцейські провели 33 обшуки на території трьох областей та оголосили підозри 7 фігурантам. Трьох з них затримали в Харкові під час скоєння злочину.

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції на постійній основі проводить заходи для виявлення осіб, які можуть входити до складу організованих злочинних груп. Під час таких відпрацювань правоохоронці отримали інформацію про діяльність злочинного угруповання, учасники якого скоювали тяжкі й особливо тяжкі злочини у різних регіонах країни.

Міжрегіональне злочинне угруповання займалось крадіжками з помешкань громадян та розбоями. Так, влітку цього року в Одеській області зловмисники проникли до приватного будинку підприємця, нанесли господарю тілесні ушкодження, а його дружину зв’язали за допомогою скотчу та пластикових хомутів. Отримавши доступ до сейфа, нападники заволоділи 35 тис. доларів, 10 тис. євро та 20 тис. грн, після чого зникли у невідомому напрямку. В іншому випадку залізли до квартири в центрі Києва та винесли 50 тис. доларів, 10 тис. євро, 30 тис. грн та ювелірні вироби.

До кожної «справи» фігуранти – мешканці Києва, Харківської, Одеської та Сумської областей – ретельно готувалися: підшуковували жертву, збирали про неї інформацію, проводили спостереження за об’єктом та відпрацьовували шляхи втечі.

У ході досудового розслідування оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції встановили усіх осіб, причетних до вчинення задокументованих кримінальних правопорушень.

У Харкові під час грабежу правоохоронці затримали трьох учасників злочинного угруповання в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Загалом 7 учасників злочинного угруповання отримали підозри. Їхні дії, залежно від участі у протиправній діяльності кваліфіковані:

– ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 186 (грабіж),

– ч. 5 ст. 185 (крадіжка),

– ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Також проведено 33 обшуки у помешканнях, гаражних приміщеннях та транспортних засобах фігурантів кримінального провадження. Вилучено ювелірні прикраси та дорогоцінне каміння, зброю, автомобілі, понад 4 тис. доларів, 4,8 тис. євро, майже 18 тис. російських та білоруських рублів, відмички, радіостанції, GPS-трекери та інше знаряддя, яке зловмисники використовували у злочинній діяльності.

Підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Проводяться подальші заходи для встановлення всіх епізодів злочинної діяльності та учасників, задіяних у неї.

За скоєне підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Заходи з документування проводилися під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань в Харківській області, управління внутрішньої безпеки в Одеській області із залученням фахівців оперативно-технічних служб поліції.

Відеоматеріали для представників ЗМІ.

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Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України