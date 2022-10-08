Ексначальнику ДП «Голопристанське лісомисливське господарство» повідомлено про підозру у держзраді

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора колишньому начальнику державного підприємства «Голопристанське лісомисливське господарство» повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, підозрюваний добровільно надав згоду на співпрацю з окупаційною владою, встановленою військовослужбовцями збройних сил РФ. Він погодився очолити незаконно створений орган «Государственное предприятие «Голопристанское лесоохотничье хозяйство».

В подальшому, діючи як керівник цього псевдооргану, на виконання вказівок незаконної окупаційної влади, підозрюваний організовував здійснення порубки лісових насаджень на території Збур’ївського та Гладківського лісництв у Херсонській області. Зрубану деревину передали окупаційній владі для облаштування позицій ворога та фортифікаційних споруд, а також реалізовували за грошові кошти.

Крім того, співпрацюючи з незаконно створеною на тимчасово окупованій території міста Гола Пристань Херсонської області владою, він направив лист до псевдоформування «Голопристанская военная администрация» щодо вирішення питання про отримання підпорядкованими йому працівниками «Государственное предприятие «Голопристанское лесоохотничье хозяйство», які також погодилися на співпрацю з представниками окупаційної влади, матеріальної допомоги в сумі 10 000 рублів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора