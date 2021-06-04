В Одессе задержан экс-сотрудник спецподразделения «Кобра», угонявший «элитные» авто

В Одессе задержан бывший полицейский, по словам правоохранителей, — «знаменитый в некоторых кругах экс-кобровец (ГАИ), который создал преступную организацию, занимавшуюся угоном автомобилей престижных марок: Lexus, Jaguar, BMW, Land Rover, Toyota, Honda, Audi, и сам непосредственно совершал указанные преступления».

Как уточнили «ФАКТАМ» в полиции, установлено, что пока на «счету» 38-летнего угонщика 8 эпизодов.

Отмечается, что преступную деятельность сотрудника «Кобры» оперативники задокументировали еще два года назад и ему уже тогда было сообщено о подозрении в создании преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК Украины). Однако многоопытный угонщик ударился в бега.