Ексначальнику Луганської митниці повідомлено про підозру у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Лисичанської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру «заступнику керівника адміністрації голови лнр» у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, мешканець Луганська, колишній працівник митних органів України, після захоплення окремих територій регіону почав співпрацювати з ворогом.

Надалі продовжив залишатися у захопленому місті.

В червні минулого року підозрюваний став «заступником керівника адміністрації голови лнр» в незаконно створеному органі влади.

Чоловік виконує накази вищого керівництва, зустрічається з псевдоміністрами та іншими «посадовцями» з питань освіти, медицини й життєзабезпечення. Бере участь в урочистих заходах, де нагороджує «кращих працівників», студентів, учнів листами подяки, грамотами від уряду росії та «лнр».

Наразі вирішується питання щодо оголошення його у розшук та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Луганська обласна прокуратура