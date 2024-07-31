Ексначальнику Луганської митниці повідомлено про підозру у колабораціонізмі
За процесуального керівництва Лисичанської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру «заступнику керівника адміністрації голови лнр» у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, мешканець Луганська, колишній працівник митних органів України, після захоплення окремих територій регіону почав співпрацювати з ворогом.
Надалі продовжив залишатися у захопленому місті.
В червні минулого року підозрюваний став «заступником керівника адміністрації голови лнр» в незаконно створеному органі влади.
Чоловік виконує накази вищого керівництва, зустрічається з псевдоміністрами та іншими «посадовцями» з питань освіти, медицини й життєзабезпечення. Бере участь в урочистих заходах, де нагороджує «кращих працівників», студентів, учнів листами подяки, грамотами від уряду росії та «лнр».
Наразі вирішується питання щодо оголошення його у розшук та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.