Екснардеп-«регіонал» Вадим Колесніченко отримав підозру у держзраді

Зокрема фігурант публічно заперечував українську державність.

Народному депутату України IV-VII скликань від «Партії регіонів» повідомлено про підозру у державній зраді, розпалюванні національної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України, повідомляє Офіс Генпрокурора. За даними джерел український медіа, йдеться про Вадима Колесніченка.

За даними слідства, підозрюваний у 2014 році достроково склав повноваження депутата та виїхав до м. Севастополь. Там він активно сприяв анексії АР Крим та м. Севастополя, а в подальшому влаштувався радником в окупаційну адміністрацію. Після цього ексвисокопосадовець балотувався на посаду так званого «губернатора Севастополя».

З початку повномасштабного вторгнення підозрюваний продовжив надавати допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України. Він публічно виступав в медіа, поширюючи наративи держави-агресора, зокрема заперечував українську державність, виправдовував та підтримував збройну агресію РФ проти України, принижуючи український народ.