На Полтавщині судитимуть злочинну групу, причетну до розбою та вимагання
Нагадаємо, наприкінці березня на Полтавщині поліцейські припинили діяльність злочинної групи, до складу якої входило чотири особи.
За попередньою версією слідства, фігуранти обґрунтовано підозрюються у розбійному нападі та вимаганні грошових коштів у мешканця Кременчука. Слідством встановлено, що організатором злочинної діяльності групи є особа, яка утримувалася в установі виконання покарань.
Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив:
«За результатами досудового розслідування в кримінальному провадженні слідчий поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом прокуратури, повідомив 49-річному організатору злочинної групи про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу), частиною 3 статті 189 (Вимагання) і частиною 3 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Іншим членам злочинної групи, яким також інкримінують вчинення розбою та вимагання, обрано запобіжні заходи — тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави».
Триває слідство. У разі доведення вини судом фігурантам загрожує від 7-ми до 12-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Відділ комунікації поліції Полтавської областіTweet